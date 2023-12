Polícia Civil investiga morte de homem de 64 anos atropelado por trem na linha 12-Safira da CPTM

Acidente aconteceu após passageiros acionarem botão de emergência durante briga dentro de composição e descerem na via

A Polícia Civil de São Paulo confimou na manhã deste sábado, 16 de dezembro de 2023, que já iniciou as investigações sobre a morte de um passageiros de 64 anos que foi atropelado por um trem na noite de sexta-feira (15) na linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Como mostrou o Diário do Transporte, dois passageiros em uma das composições começaram a brigar, e assustados, os outros usuários acionaram um botão de emergência, fazendo com que o trem parasse e abrisse as portas, com várias pessoas saltando aos trilhos. Ao pular, o homem de 64 anos foi atingido por um trem que vinha na direção contrária.

Em nota, a Secretaria de Segurança Publica afirma que a perícia já foi acionada e o caso foi registrado como morte acidental e perigo de desastre ferroviário.

Confira a nota da SSP na íntegra:

“A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 64 anos, atropelado por um trem na noite de sexta-feira (15), entre as estações Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, na zona leste. Uma briga fez com que o botão de emergência fosse acionado, o que levou a parada forçada do trem. Em seguida, passageiros abriram as portas e desceram aos trilhos. Um deles foi atingido por um trem que vinha em sentido contrário e não resistiu. A perícia foi acionada. O caso foi registrado como morte acidental e perigo de desastre ferroviário no 63ºDP (Vila Jacui) e será enviado para o 22ºDP (São Miguel Paulista).”

