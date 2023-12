Marcopolo anuncia 8 ônibus elétricos Attivi para Porto Alegre (RS)

Novos veículos circularão em rotas operadas pela Nortran e Viação Teresópolis Cavalhada (VTC)

GUILHERME STRABELLI

A Marcopolo anunciou a chegada de modelos de ônibus elétricos Attivi Integral para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram anunciados 8 veículos, que circularão em rotas operadas pela Nortran e Viação Teresópolis Cavalhada (VTC).

A previsão de entrega dos primeiros ônibus é de abril de 2024. A entrega consolida o trabalho da Marcopolo em oferecer ao mercado soluções mais sustentáveis. Dentre os trabalhos realizados, estão a entrega de veículos elétricos em diversas cidades, incluindo: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Manaus (AM), Vitória (ES) e Angra dos Reis (RJ).

A multinacional também anunciou um investimento de R$ 50 milhões para a fabricação do modelo na planta de São Mateus, no Espírito Santo, o que amplia a capacidade produtiva da empresa.

Além dos veículos modelo Attivi Integral, a Marcopolo tem cerca de 700 ônibus híbridos e elétricos, desenvolvidos com chassis de parceiros, que circulam em diversos países, como Colômbia, Chile, Argentina e Austrália.

“Essa é uma importante venda do Attivi Integral, mostra que estamos prontos para atender o mercado brasileiro como um todo, assim como companhias internacionais, de acordo com as demandas e oportunidades”, revela Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Diferenciais do Attivi Integral

O Attivi Integral é desenvolvido totalmente no Brasil, predominantemente com itens fabricados por empresas nacionais, inclusive de baterias e componentes eletroeletrônicos, e tem um conceito inovador para o transporte coletivo urbano. “Para nós é motivo de orgulho sermos responsáveis pelo desenvolvimento de um veículo eletrificado 100% brasileiro, que conta com a expertise da engenharia automotiva do país e alia a confiabilidade e segurança, que o mercado já tem na Marcopolo, aos mais modernos recursos tecnológicos”, pontua Ricardo Portolan.

Os veículos que circularão em Porto Alegre têm capacidade para transportar 81 passageiros, sendo 40 em pé e 41 sentados, poltronas estofadas, espaço para cadeira de rodas no entre eixos do lado esquerdo, ar-condicionado, e bateria com autonomia de até 280 km e tempo de carga de até 4 horas.

Ficha Técnica – Attivi Integral Marcopolo

12,95m de comprimento

Acessibilidade via rampa manual na porta entre eixos

Ar-condicionado

Autonomia de até 280 km e Tempo de Carga de até 4 horas

Baterias LFP com 398,6kWh de capacidade

Capacidade de até 81 passageiros

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Catraca no entre eixos

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Direção hidráulica eletroassistida

Espaço para cadeira de rodas no entre eixos lado esquerdo

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Freios dianteiro a disco e traseiro a tambor

Itinerários frontal, laterais e traseiro

Largura – 2,55 m

Motor com potência pico de 385kW

Para brisas bipartido

Poltronas City estofada

Sistema de supressão de incêndio nos compartimentos das baterias

Suspensão pneumática, com regulagem de altura e ajoelhamento bilateral

Teto e calhas superiores em alumínio

Tomada para recarga tipo CCS-2-DC

Vidros colados

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte