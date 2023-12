VÍDEO: Trem de manutenção descarrila na linha 7-Rubi da CPTM e afeta operação nesta sexta (15); ônibus do PAESE auxiliam no transporte de passageiros

Há velocidade reduzida, maior tempo de parada e necessidade de troca de composição em Vila Aurora e Jaraguá

ADAMO BAZANI

Problemas para os passageiros da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) logo no início das operações nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.

Ocorreu um descarrilamento de trem de serviço (caminhão de linha) nas imediações da estação Vila Aurora, que tem trecho interrompido.

De acordo com a CPTM, os passageiros precisam trocar de trem tanto em Vila Aurora quanto em Jaraguá, com as composições que partem de Jundiaí seguindo somente até a Estação Vila Aurora, onde o passageiros deve desembarcar e embarcar no sentido Brás. Os trens que partem do Brás intercalam o desembarque entre as Vila Aurora e Jaraguá.

Os passageiros são informados pelo sistema de som das composições.

Em nota a estatal ainda diz que ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência) foram acionados para auxiliar no atendimento aos usuários.

A linha 10-Turquesa opera normalmente, mas o serviço 710, que interliga as linhas 7 e 10, está suspenso.

Vale ressaltar que a CPTM não cita o descarrilamento em momento algum, dizendo somente que “Foi uma falha em um dos eixos e um dos rodeiros (roda) saiu do trilho. O veículo estava em teste, fora de operação e não tripulado”.

Nota da CPTM na íntegra:

“Na manhã desta sexta-feira (15/12), às 3h50, houve uma falha em um Veículo de manutenção, em teste e não tripulado, na região da Estação Vila Aurora, Linha 7-Rubi. Para atuação das equipes de manutenção, os trens estão circulando em via única na estação.

Com isso, os trens que partem de Jundiaí e seguem até a Estação Vila Aurora, desembarcam e embarcam no sentido Brás. Já os trens que partem da Estação Brás estão intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá.

Para minimizar o impacto aos passageiros, o Serviço 710 – que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência de trens – está temporariamente suspenso. Desta forma, o passageiro de ambas as linhas precisa desembarcar no Brás para poder seguir viagem. Além disso, o sistema PAESE foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus.

A Linha 10-Turquesa está com a circulação normal.”

Veja um vídeo da estação Vila Aurora:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes