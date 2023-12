VÍDEO: Passageiros entram em confronto com segurança do Metrô na estação Portuguesa-Tietê da linha 1-Azul

Caso aconteceu na quarta-feira (13); empresa diz que evasão de tarifa deu início a confusão

ARTHUR FERRARI

Passageiros que pularam as catracas da estação Portuguesa-Tietê da linha 1-Azul do Metrô na última quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, tentando deixar de pagar o valor da passagem, acabaram se envolvendo em confusão e agressão com um agente de segurança do local, chamado para conter a situação.

De acordo com o Metrô, os passageiros, entre eles mulheres, ameaçaram um funcionário da estatal e danificaram um trem.

Confira o vídeo:

Todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia para o registro de um Boletim de Ocorrência.

Em nota, a empresa afirma que analisa todas as ações dos agentes e adota medidas de punição caso constatados excessos.

Veja a nota do Metrô na íntegra:

“Na tarde da quarta-feira (13), um agente de segurança do Metrô foi acionado para conter pessoas que burlaram a catraca (entrada sem pagar) na estação Portuguesa-Tietê e ameaçaram um funcionário da empresa, além de danificar um trem. Os envolvidos foram conduzidos a delegacia para registro do Boletim de Ocorrência.

O Metrô analisa todas as ações dos agentes e adota as medidas de punição, se constatado algum excesso.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte