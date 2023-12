Viação Jamjoy, de Imperatriz (MA), adquire três ônibus Busscar Vissta Buss 400 com chassi Volvo B460R e câmbio automático

Projetados para viagens longas e de turismo, veículos contam com 46 poltronas semi-leito

ARTHUR FERRARI

Para finalizar o ano, a Viação Jamjoy, com sede em Imperatriz (MA), adquiriu três ônibus da Busscar. Os veículos entregues em dezembro são do modelo Vissta Buss 400, com chassi Volvo B460R e câmbio automático.

Para viagens longas e de turismo, que demandam amplitude de bagageiro, o veículo oferece espaço, conforto e segurança, tanto aos passageiros quanto ao motorista. O amplo salão conta com 46 poltronas semi leito, equipadas com tomada USB, apoio de braço lateral reclinável e apoio de pernas e pés. Os passageiros têm acesso ainda à bebedouro elétrico, wi-fi e porta pacotes com luz de leitura.

Sanitário, ar-condicionado e câmera de ré são alguns dos itens opcionais que completam o veículo. Para o condutor, a cabine do motorista proporciona melhor aproveitamento em relação à cama e ao espaço para porta objetos. A instalação do sistema de gravador de imagens (DVR) com câmeras no salão, na cabine e nos bagageiros é mais um diferencial do modelo adquirido.

Confira mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte