Trens da linha 7-Rubi da CPTM voltam a circular normalmente após sete horas de problemas nesta sexta (15)

Veículo de manutenção que era rebocado por locomotiva acabou descarrilando pouco antes do início da operação comercial, às 3h50, afetando o serviço

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltam a encontrar trens circulando normalmente desde às 11h20 desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, após quase sete horas de problemas no serviço, afetado pelo descarrilamento de um veículo de manutenção por volta das 3h50, antes do início da operação comercial.

O veículo que ficou parado na via por quase sete horas era rebocado por uma locomotiva da estatal no momento do incidente.

Como mostrou o Diário do Transporte, o veículo estava em teste e não era tripulado. O serviço 710, que interliga as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM, ficou fora de operação durante toda a ação de retirada da máquina dos trilhos, sendo retomado com a normalização do sistema.

Relembre:

Para minimizar o impacto aos passageiros, 40 ônibus do PAESE foram acionados entre as estações Vila Aurora e Jaguaré, trecho em que não havia circulação de trens.

Nota da CPTM:

“A circulação de trens da Linha 7-Rubi da CPTM entrou em processo de normalização por volta das 11h20. Os trens do Serviço 710 – que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência na Estação Brás -, também voltaram a circular normalmente.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte