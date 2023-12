SPTrans desvia linhas de ônibus na Freguesia do Ó neste sábado (16), durante evento natalino

Itinerários têm alterações das 16h às 22h

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, anunciou que neste sábado, 16 de dezembro de 2023, quatro itinerários terão suas rotas desviadas na Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo, durante o evento “Parada e Vila de Natal no Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó”, das 16h às 22h.

Confira linhas e desvios:

8199-10 Pirituba – Cem. VL. Nova Cachoeirinha

Ida: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

139A-10 Vl. Iório – Lapa

Ida: sem alteração

Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.

847P-42 Brasilândia – VL. Olímpia

Ida: sem alteração

Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal.



178T-10 Metrô Santana – CEASA

Ida: sem alteração

Volta: normal até Av. Paula Ferreira, Rua da Bica, Av. Itaberaba, prosseguindo normal

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte