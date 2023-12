Prefeitura de Porto Alegre (RS) apresenta neste sábado (16) projeto piloto para eletrificação do transporte coletivo e dois ônibus elétricos que entram em teste em fevereiro de 2024

Evento que acontece às 9h também vai contar com novos coletivos à diesel adquiridos pelas concessionárias

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) anunciou que neste sábado, 16 de dezembro de 2023, apresenta às 9h os novos ônibus adquiridos pelas concessionárias do transporte coletivo municipal.

O evento, que acontece no estacionamento ao lado da Banda da Saldanha, na avenida Padre Cacique, também contará com a apresentação de dois coletivos elétricos, fruto de chamamento público realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Os veículos começam a operar em fase de testes a partir de fevereiro de 2024.

Vale lembrar que desde 2022 as empresas do sistema já adquiriram 245 ônibus, todos com ar-condicionado e acessibilidade. A atual frota do município conta com 1.173 veículos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte