Linha 12-Safira tem problemas para os passageiros na noite desta sexta (15)

Nos canais oficiais, CPTM fala em pessoas na via; Na linha 7, transtornos duraram sete horas

ADAMO BAZANI

Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, muito difícil para os passageiros que dependem da CPTM (Companhia Paulista Trens Metropolitanos).

Depois de mais de sete horas com problemas na linha 7-Rubi, que aconteceram no início das operações, agora no final, é a linha 12-Safira que é sinal de transtorno para os usuários.

Nos canais oficiais, a CPTM informa que “por motivo de pessoas na via, os trens da Linha 12 – Safira estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Calmon Viana e Brás” .

O Diário do Transporte entrou em contato com a CPTM para saber o que ocorreu, mas, se possível, o passageiro deve evitar este serviço neste moimento

O problema foi reportado logo depois de 20h.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes