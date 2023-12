CMW Transportes adquire um Busscar Vissta Bus 365 com chassi Mercedes-Benz O-500 RS

Veículo da família NB1 conta com 46 poltronas semi-leito

Na terça-feira (12), os sócios da CMW Transportes, Wagner e Celso Sóglia, e o gerente de Turismo, Clóvis Binotti, estiveram no parque fabril da Busscar, em Joinville, para receber um novo Vissta Buss 365, montado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RS. A empresa com sede em Bragança Paulista (SP), adquiriu o modelo da família NB1, última linha de ônibus lançada no mercado de rodoviários.

O veículo, que oferece serviço semi leito, conta com 46 poltronas de viscoelástico equipadas com tomada USB, apoio para pernas e pés e apoio de braço lateral reclinável. Os passageiros ainda têm à disposição wi-fi, ar-condicionado, sanitário e geladeira no final do corredor.

Ideal para viagens médias e longas, o Vissta Buss 365 atende bem ao motorista com sua ampla cabine que contém poltrona com amortecedor pneumático, aparelho multimídia touchscreen e câmbio automático. Câmera de ré e sensor de estacionamento completam os itens para uso do condutor.

A empresa, que possui outros modelos Busscar na frota, optou pelo Vissta Buss 365 para viagens de turismo interestaduais e internacionais. “A aquisição de um ônibus novo, recém lançado no mercado, é atrativa para nossos clientes, além de ter todos os atributos que atendem às necessidades dos usuários”, pontuam os sócios da CMW Transportes. Para 2024, os empresários projetam novos investimentos e, consequentemente, o crescimento contínuo da empresa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte