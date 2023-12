Trens da SuperVia com destino à Santa Cruz não realizam parada em Benjamim do Monte nesta quinta-feira (14)

Concessionária registrou ocorrência no sistema de sinalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia informou que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro passa por ajustes nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023.

Em função de uma ocorrência no sistema de sinalização, trens com destino à Santa Cruz não realizam parada na estação Benjamim do Monte.

De acordo com a concessionária, técnicos atuam para normalizar a circulação do ramal o mais breve possível.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte