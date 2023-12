Tarifas da EMTU também aumentam e seria impossível bancar congelamento nos trilhos, diz Tarcísio

Governador também confirmou que integrações com a SPTrans terão reajuste na parte proporcional ao Estado; Ônibus municipais de São Paulo ficam com tarifa congelada em 2024; Tarcísio diz que subsídios seriam insuportáveis

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou na tarde desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, que as tarifas de ônibus, trólebus e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) também aumentam aproximadamente em 13% no mês de janeiro de 2024.

Isso valerá para as regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, da Baixada Santista e do Litoral Norte/Vale do Paraíba.

Os valores das tarifas da EMTU variam de acordo com as linhas, levando em conta, por exemplo, a extensão do itinerário e o tipo de veículo: se é comum ou seletivo.

No fim da manhã, o governo do Estado já tinha confirmado de forma oficial o reajuste em 1º de janeiro de 2024 da tarifa do sistema de trilhos, o que inclui monotrilho, metrô e trens, tanto de operação pública como as linhas concedidas.

Já os ônibus municipais da capital paulista, gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), não terão reajuste na tarifa em 2024, entrando pelo quarto ano consecutivo de congelamento.

Isso vai provocar um descompasso na integração entre trilhos e ônibus municipais de São Paulo (SPTrans).

As integrações continuam normalmente, mas Tarcísio de Freitas confirmou que a parcela correspondente ao Estado (trilhos) vai sofrer o mesmo reajuste proporcional de 13% aproximadamente. A parcela correspondente à prefeitura de São Paulo (ônibus SPTrans) não terá aumento no valor,

Desde 2012 as tarifas de ônibus (SPTrans) e trilhos eram as mesmas, o que será quebrado em 2024.

2011

Ônibus (SPTrans) – R$ 2,70

Trilhos – R$ 2,65

2010

Ônibus (SPTrans) – R$ 2,30

Trilhos – R$ 2,55

2009

Ônibus (SPTrans) – R$ 2,30

Trilhos – R$ 2,40

TARCÍSIO DIZ QUE SUBSÍDIOS SERIAM INSUPORTÁVEIS:

Na coletiva na parte da tarde desta quinta-feira (14), o governador Tarcísio de Freitas disse que os subsídios aos transportes seriam insuportáveis caso não houvesse o reajuste nas tarifas dos trilhos e da EMTU.

Segundo o Governador, os subsídios com aumento de tarifa vão ficar na casa dos R$ 2 bilhões em 2024, mesmo patamar de 2023. Sem reajuste, os subsídios seriam maiores, de acordo com Tarcísio.

Sobre a indisposição criada pela forma como o anúncio foi feito, de maneira não oficial inicialmente, Tarcísio se esquivou e disse que tinha avisado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Pela manhã, foi ventilado que as tarifas de ônibus municipais da capital paulista (SPTrans) aumentariam também, mas no início da tarde, a prefeitura desmentiu a informação ventilada e disse que os ônibus não terão reajuste no valor das passagens.

Tarcísio disse que sem subsídios, as tarifas de trilhos estariam na casa dos R$ 6 e da EMTU a partir de R$ 8 e que teme pela solvência das estatais Metrô e CPTM com o congelamento.

Veja na íntegra o que disse Tarcísio:

“Na verdade, houve a conversa. A decisão não foi conjunta. Temos uma situação de estrutura de custo completamente diferente, sobretudo, do transporte sobre trilhos. Os subsídios para o transporte sobre trilhos, para as empresas, sobretudo, CPTM e Metrô, já estão chegando na casa do insuportável. Temos que tomar cuidado com a solvência dessas empresas. Temos uma tarifa que se fossemos realmente reajustar, pelo que é devido, já estaria na casa dos R$ 8,00 para EMTU, mais de R$ 6,00 na CPTM e Metrô, são três anos sem reajustes. A gente precisava fazer isso.

A prefeitura tem uma outra situação, ela opera o transporte sobre pneus, e percebeu que ela consegue suportar mais tempo a atual estrutura de custo e ao atual nível de subsídio. A prefeitura resolveu seguir com a tarifa de R$ 4,40 congelada, e o Estado vai reajustar a tarifa da EMTU, da CPTM e do Metrô, em um patamar que deve ser metade da inflação acumulada no período desses três anos que estão sem reajustes. Isso é fundamental para fazermos o ajuste financeiro dessas empresas. Outras medidas vão ser tomadas, como a antecipação de recebíveis, iremos investir mais para auferir receitas não tarifárias, tem questão de PDV, ou seja, toda uma reestruturação das empresas no que diz respeito a estrutura de custeio, para que a gente possa manter as nossas operações.

Não tem problema nenhum em relação a integração. Nós já tivemos essa situação no passado, as tarifas já estiveram descasadas, momento em que a tarifa do metrô descolou, era mais alta que a tarifa do ônibus. Aí você tem um repasso diferente quando aquele usuário estiver adquirindo o bilhete da integração. No mais, não muda muita coisa no cotidiano do cidadão de São Paulo.

A prefeitura tem condição de manter a tarifa em R$ 4,40. Nós não temos mais condições de manter a tarifa. Mesmo reajustando, vamos aportar um recurso importante em termos de subsídio. Não podemos mais estar tirando o dinheiro de outras áreas que são prioritárias. Nós temos um desafio da saúde, desafio da segurança pública, então não dá mais para tirar para subsidiar a atividade de transporte. Então temos que equilibrar um pouco a conta. O subsídio ainda vai ser pesado ano que vem, ou seja, aquele reajuste que está sendo aplicado não traz neutralidade para a tarifa, não traz a receita neutra, ou seja, o Estado ainda vai aportar dinheiro para subsidiar o transporte. Do contrário, teremos uma situação de precarização dessas empresas, e aí começamos a perder qualidade. Depois de três anos sem reajuste é importante que façamos isso.”

SUBSÍDIOS AO SISTEMA DE ÔNIBUS:

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de São Paulo separou no projeto do Orçamento para 2024, R$ 5,1 bilhões para subsidiar o sistema de ônibus gerido pela SPTrans.

Relembre:

Somente neste ano, já foram injetados nos serviços, em torno de R$ 5,5 bilhões.

Os subsídios são para bancar a diferença entre o que é arrecadado nas catracas dos ônibus e os custos totais do sistema, que em São Paulo giram em torno de R$ 11 bilhões.

A prefeitura diz que, sem subsídios, hoje a tarifa seria de aproximadamente R$ 8.

Com isso, os subsídios são usados para custeio de integrações pelo Bilhete Único e gratuidades previstas em lei.

Os R$ 5,1 bilhões do Orçamento não levam em conta os custos da tarifa zero aos domingos, Natal, Ano Novo e aniversário da cidade. Para este fim, a Câmara aprovou, em primeira votação, uma emenda de R$ 500 milhões no projeto do Orçamento.

A troca de ônibus a diesel por elétricos, a ser custeada pela prefeitura que pagará a diferença entre os modelos a combustão e a eletricidade, tem no Orçamento para 2024 a previsão de R$ 2,5 bilhões como injeção do município e ainda haverá mais R$ 5,75 bilhões captados por meio de financiamentos em instituições nacionais, como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e internacionais como BID e Bird.

Relembre:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes