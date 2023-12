Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, no Rio Grande do Norte, prepara atendimento especial para concurso público no próximo domingo (17)

Linha 588 (Circular UFRN) irá operar das 6h10 às 13h50

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) informou que no próximo domingo, 17 de dezembro, a linha 588 (Circular UFRN) terá uma escala especial para atender o público que irá prestar o Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

A operação tem início às 6h10 e segue até 13h50.

Confira o quadro de horários com as viagens:

1a Viagem – 6h10*

2a Viagem – 6h25

3a Viagem – 6h55

4a Viagem – 7h25

5a Viagem – 7h55

6a Viagem – 10h20

7a Viagem – 10h50

8a Viagem – 11h20

9a Viagem – 11h50

10a Viagem – 12h20

11a Viagem – 12h50

12a Viagem – 13h20

13a Viagem – 13h50**

*Meia viagem iniciando no Via Direta

**Meia Viagem terminando no Via Direta

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte