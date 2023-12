Riocard promove websérie que visita pontos turísticos do Rio de Janeiro usando o transporte público

Projeto “Circulando peo Rio” leva público à viagem cultural pelos pontos emblemáticos da cidade

GUILHERME STRABELLI

A Riocard Mais, em parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro, lançou a websérie Circulando pelo Rio”, que levará os espectadores aos pontos turísticos da capital carioca usando o transporte público.

O novo projeto do #Colabora elaborou um roteiro em que é possível conhecer a Cidade Maravilhosa sem gastar muito, utilizando trem, metrô, VLT, ônibus e até barca. O intuito da ação é mostrar que diferentes destinos estão há apenas um Riocard de distância.

O projeto foi lançado na última segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, e é dividido em seis episódios, disponíveis no canal do #Colabora no YouTube. A cada episódio, o jornalista Edu Carvalho mostra curiosidades sobre diferentes destinos e o papel do transporte público para a cidade.

O tour começa na região da Pequena África, na zona portuária da cidade. A viagem se estende ainda para fora da capital, indo para Niterói, por exemplo. O último episódio da temporada mostra locais adorados pelos fãs de carnaval e futebol, como o Sambódromo e o Maracanã.

Outros locais inclusos no roteiro são: Jardim Botânico, Aterro do Flamengo, Parque Madureira, Feira de São Cristóvão, Pedra do Sal, Praia Vermelha e Caminho Niemeyer.

Confira o primeiro episódio:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte