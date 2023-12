Prefeitura de SP decide pagar R$ 125 milhões a Consórcio que administra garagem subterrânea na região da Paulista

Secretaria de Mobilidade e Trânsito reconhece prejuízo econômico-financeiro na operação da concessão desde 2001; contrato foi assinado em 1996, e implicou na construção do espaço no subterrâneo da Praça Alexandre de Gusmão

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria de Mobilidade e Trânsito reconheceu uma dívida milionária do município com o Consórcio Parque Trianon, que assumiu em 1996 a concessão de garagem subterrânea situada na região da Avenida Paulista.

A concessão abrange a construção, operação e administração do espaço.

Em portaria publicada nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023 no Diário Oficial da Cidade, o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa, reconhece o débito com o Consórcio no valor de quase R$ 125 milhões (R$ 124.770.619,18).

A garagem está situada na área subterrânea do Parque Trianon, na Praça Alexandre de Gusmão.

Em nota encaminhada ao Diário do Transporte, a SMT esclarece que a publicação “representa o reconhecimento, pela municipalidade, de que houve prejuízo econômico-financeiro na operação da concessão, levando-se em conta todo o período de execução do contrato”.

Ainda de acordo com a nota da SMT, “mais especificamente, a Concessionária aponta para a Pasta déficits financeiros na operação do serviço de estacionamento a partir do ano de 2001”.

O processo segue agora para outras instâncias da Prefeitura a fim de definição da forma e dos prazos para o ressarcimento.

A SMT lembra que a “Concessão, concretizada em 1996, previa a execução, pela Concessionária, de projetos, obras, manutenção e operação do serviço de estacionamento, englobando a segurança para os frequentadores e veículos, por um período de 30 anos, como de fato vem se realizando”.

Como previsto pelo contrato de concessão, a concessionária fica com as receitas oriundas da prestação do serviço de estacionamento, sem despesas adicionais do Executivo Municipal.

“A Concessionária, apesar dos prejuízos apurados, jamais deixou de cumprir com suas obrigações. A vigência se encerra em 2026”, garante a SMT.

O Consórcio Parque Trianon é composto pelas empresas Construbase Engenharia, Paulitec Construções, e Primeira Estacionamentos.

O projeto da garagem subterrânea Trianon tinha como uma das premissas a preservação da configuração da praça.

O projeto resultou em 500 vagas de estacionamento acomodadas em um único circuito, horizontal e vertical, ligando a Alameda Santos à Alameda Jaú.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes