Prefeitura de Porto Alegre (RS) terá que divulgar dados sobre viagens de ônibus, em site oficial

Câmara Municipal aprovou projeto de lei que institui política de transparência

MICHELLE SOUZA

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que institui a Política de Transparência do Índice de Cumprimento de Viagens (ICV) do Transporte Público no município.

De acordo com o PL, Executivo Municipal deverá disponibilizar no sítio eletrônico da Prefeitura, informações oriundas do Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus de Porto Alegre, como o Índice de Cumprimento de Viagens (ICV) apurado, discriminado por linha, sentido, região, lote e o índice geral; os dados-base que embasam o cálculo do ICV; e informações sobre os dados que compõem o ICV. Essas informações deverão ser publicadas em formato de dados abertos, sem a necessidade de autorização prévia ou identificação do interessado, apuradas mensalmente e disponibilizadas ao final de cada trimestre.

O vereador Tiago Albrecht, autor do projeto de lei, explicou os motivos da proposta: “a integração do transporte coletivo aos aplicativos de mobilidade tem conferido acesso online aos itinerários. Todavia, o descumprimento da tabela de horário pelas empresas de ônibus gera a imprecisão dos aplicativos. Entendemos que a transparência é o primeiro passo para a solução do problema. Nesse sentido, tanto o cidadão quanto os agentes públicos terão acesso à métrica ICV, a fim de fiscalizar o serviço”.

O projeto agora deve seguir para o executivo, que pode vetar ou sancionar a lei.

