Passageiros do transporte coletivo de Vinhedo (SP) vão pagar R$ 1 pela tarifa de ônibus nos finais de semana

Medida começa a partir deste sábado (16), para o transporte municipal

MICHELLE SOUZA

Os passageiros do transporte público de Vinhedo, no interior de São Paulo, vão pagar R$ 1 pela tarifa de ônibus nos finais de semana. A “tarifa de lazer” vai vigorar em todos os sábados e domingos. A medida faz parte do pacote de ações da prefeitura para democratizar o acesso ao transporte coletivo e valorizar as ações culturais, de esporte e turismo oferecidas no município.

Com a promulgação da Lei Complementar nº 210/23, houve a isenção de ISS à empresa de transporte coletivo, e isso tornou possível a redução no valor da tarifa. Segundo a prefeitura, o objetivo da redução é para que as pessoas possam aproveitar parques, represas e outros atrativos nos finais de semana, pagando um valor mais acessível, além de incentivar a vinda ao comércio central.

A cidade de Vinhedo hoje conta com 15 ônibus, sendo 2 de reserva para as 9 linhas que circulam diariamente na cidade. São elas: 403 – Jardim Miriam, Jardim Três Irmãos e Vila João XXIII; 405 – Capela, São Joaquim via Rodoviária e Pinheirinho; 407 – Capela, Rodoviária e São José; 404 – Rodoviária, Foga via Morumbi; 406 – Capela, Rodoviária via Palmares; 490 – Capela, Rodoviária via Paineiras. Os veículos são equipados com wi-fi, ar-condicionado, acessibilidade, tomada para carregamento de celular e câmeras de monitoramento e segurança. Há rampas de acessibilidade para 100% da frota, além de espaço exclusivo para acomodação de cadeirantes, bem como assentos preferenciais para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, pessoas com bebês ou criança de colo, e pessoas obesas.

Desde o mês de maio, idosos de 60 a 64 anos têm gratuidade no uso do transporte coletivo e no mês de outubro, a tarifa foi reduzida durante a semana, representando uma economia de 13,6%, passando de R$ 5,50 para R$ 4,75, como trouxe o Diário do Transporte, relembre:

