Não haverá aumento da tarifa de ônibus (SPTrans) em São Paulo em 2024, confirma prefeitura; Tarcísio sobe passagens dos sistemas de trilhos

Anúncio extraoficial de governador causou mal estar e descompasso no Bilhete Único vai pesar no bolso do passageiro

ADAMO BAZANI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu que não haverá em 2024 aumento no valor passagem de ônibus na capital paulista do sistema gerenciado pela SPTrans (São Paulo Transporte).

A informação foi confirmada oficialmente pela prefeitura. Assim, pelo quarto ano consecutivo, a tarifa de ônibus na cidade de São Paulo vai ficar em R$ 4,40

Veja nota:

Após reunião conjunta na manhã desta quinta-feira entre representantes da área de transportes da Prefeitura de São Paulo e do Governo Estadual, a administração municipal informa que não fará correção na tarifa dos ônibus, que será mantida em R$ 4,40.

A Prefeitura ressalta que não há qualquer impedimento técnico na gestão de tarifas distintas entre os serviços de ônibus, metrô e trens, como já ocorrera em anos anteriores. A atual gestão mantém o empenho em incentivar o transporte coletivo, responsável pela locomoção de 7 milhões de passageiros por dia, e que não sofreu reajuste nos últimos três anos.

Desde 2012 as tarifas de ônibus (SPTrans) e trilhos eram as mesmas, o que foi quebrado agora

2011

Ônibus – R$ 2,70

Metrô – R$ 2,65

2010

Ônibus – R$ 2,30

Metrô – R$ 2,55

2009

Ônibus – R$ 2,30

Metrô – R$ 2,40

TARCÍSIO AUMENTA TARIFA DE TREM, METRÔ E MONOTRILHO:

Já o governador Tarcísio de Freitas vai aumentar o valor das passagens dos trens, monotrilho e metrô de R$ 4,40 para R$ 5 no dia 1º de janeiro de 2024, rompendo anos de tarifas em conjunto entre ônibus e trilhos.

O anúncio extraoficial de governador causou mal estar e descompasso no Bilhete Único vai pesar no bolso do passageiro.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes