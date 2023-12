Gestão Tarcísio confirma aumento de tarifa de metrô e trem, mas prefeitura não decidiu ainda sobre ônibus

Forma como anúncio foi feito causou mal estar e mais indefinição

ÁDAMO BAZANI

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou, por meio da Secretaria de Comunicação, que as tarifas cobradas no sistema de trilhos (Metrô, CPTM, Monotrilho, ViaMobilidade e ViaQuatro) vão aumentar para R$ 5,00 a partir de 1º de janeiro de 2024.

Não havia reajuste desde 2020. A tarifa atual é de R$ 4,40. Entretanto, a prefeitura de São Paulo ainda não confirmou o reajuste nas tarifas dos ônibus gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte).

A forma como o aumento foi noticiado, de maneira não oficial, inicialmente, causou mal-estar entre as duas gestões. Historicamente, o sistema de trilhos e os ônibus da capital paulista têm passagens no mesmo valor e reajustes no mesmo dia por causa das interações do Bilhete Único.

A prefeitura de São Paulo deve realizar estudos para verificar se é possível manter a tarifa congelada em R$ 4,40, no caso dos ônibus municipais. O ano de 2024 tem eleições municipais e um aumento de tarifa poderia soar impopular.

Ao mesmo tempo, o governo do Estado vê as receitas da CPTM e do Metrô em sinal de alerta por causa da diminuição do número de passageiros, e, além disso, a gestão precisa fazer repasses para as concessionárias privadas de trilhos (ViaMobilidade e ViaQuatro), que, proporcionalmente, chegam a ganhar quatro vezes mais o que é repassado ao Metrô e CPTM.