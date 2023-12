Congresso derruba veto à desoneração da folha e beneficia setor de transporte com alíquota menor para empresas de ônibus

Presidente Lula havia vetado integralmente isenções fiscais que atendem a 17 setores da economia; medida agora se manterá até 31 de dezembro de 2027

ALEXANDRE PELEGI

O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lei aprovada no Congresso que prorrogaria até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, entre os quais a produção de ônibus e trens, foi derrubado por ampla maioria de votos de deputados e senadores nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023.

Desta forma, o texto vetado passará a ter força de lei, o que garante que as alíquotas para as empresas de ônibus cairão de 2% para 1%.

O argumento para vetar a proposta foi de que a medida era inconstitucional ao ir de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O benefício, que acabaria em 31 de dezembro de 2023, será agora prorrogado até 31 de dezembro de 2027, como previa o Projeto de Lei 334/23. A renúncia com a desoneração no setor privado é estimada pelo Ministério da Fazenda em cerca de R$ 9,4 bilhões.

O texto vetado por Lula determinava ainda a redução, de 20% para 8%, da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142.632 habitantes. Com o voto do Congresso hoje, este benefício também passará a valer.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 30 de agosto de 2023, os deputados federais concluíram a votação do Projeto de Lei 334/23.

Como houve alterações em relação ao texto original, o projeto voltou para o Senado analisar.

Entre estas mudanças estava a redução da alíquota incidente sobre as empresas de ônibus urbanos e metropolitanos de 2% para 1%.

A atual desoneração perderia validade em 31 de dezembro de 2023 caso o veto presidencial fosse mantido.

A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal, de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, variando para cada setor. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de pessoas.

Os 17 setores alcançados pela medida são: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, TI (tecnologia da informação), TIC (tecnologia de comunicação), projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

Para o próximo exercício, a estimativa é de uma renúncia fiscal direta na ordem de R$ 18 bilhões, mas os setores beneficiados alegam que, com a manutenção das atividades econômicas e nível de emprego, o efeito indireto na arrecadação é positivo.

A desoneração foi aprovada em 2011 e entrou em vigor em 2012 como medida provisória. Os setores beneficiados dizem que geraram nove milhões de empregos.

Para a NTU, Associação Nacional que reúne as empresas de Transportes Urbanos, a prorrogação da medida ajudaria no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ao reduzir os custos setoriais com a carga tributária, “o que contribui para manter mais baixa a tarifa paga pelos passageiros do transporte público”.

Para a associação, o impacto da reoneração no custo da tarifa chegaria a 6,78% – “isso significa que o valor médio da tarifa praticada nas cidades brasileiras, atualmente de R$ 4,44, passaria para R$ 4,74 – um aumento de R$ 0,30, em média”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes