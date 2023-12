Circulação de trens no trecho entre Gramacho x Saracuruna, no Rio de Janeiro, está suspensa na manhã desta quinta-feira (14)

Alteração acontece por causa de uma ocorrência de rede aérea, nas proximidades da estação Campos Elíseos

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, a SuperVia informou pelas redes sociais que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro sofreu alterações.

Em função de uma ocorrência de rede aérea, nas proximidades da estação Campos Elíseos, a circulação de trens no trecho entre Gramacho x Saracuruna, encontra-se suspensa.

Técnicos da SuperVia atuam para normalizar a operação.

ATUALIZAÇÃO: Após às 7h da manhã, as estações foram reabertas e os trens no trecho Saracuruna x Gramacho circulam com acréscimo no intervalo.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte