Belo Horizonte abre consulta pública para faixa de ônibus na Abílio Machado

Proposta da prefeitura é realizar obras para ampliar acessibilidade e realizar via

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Belo Horizonte abriu na quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, uma consulta pública com duração de 30 dias para implantação de uma faixa de ônibus na Av. Abílio Machado, entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e o Anel Rodoviário.

O procedimento de consulta é realizado porque a administração municipal propõe obras no local, que vai mexer com calçadas, guias e largura da via.

“Tendo em vista a variação das larguras das calçadas e pistas ao longo da via, para viabilizar a faixa exclusiva, o projeto propõe a correção dos alinhamentos de meios-fios em muitos trechos para criar uma pista com a largura suficiente para comportar duas faixas por sentido, sendo uma para os ônibus e a outra para o tráfego em geral. Para melhorar a acessibilidade foi indicada a implantação de rebaixos para pedestres em todas as travessias, inclusive nas vias transversais. Serão implantados novos pontos semaforizados para controle do tráfego de veículos e travessia de pedestres.”

Os documentos da consulta pública estão disponíveis no Portal da Prefeitura. A consulta pública será digital e ficará disponível para o envio de contribuições e sugestões no prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, Belo Horizonte conta com 72,3 km de rotas prioritárias para o transporte coletivo (faixas e pistas exclusivas e faixas preferenciais). Outros 18 km de rotas prioritárias para os ônibus já começaram a ser implantados na Área Central, na Avenida Augusto de Lima e, em breve, na Avenida Afonso Pena e nas ruas Curitiba e São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes