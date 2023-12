Acidente entre ônibus e caminhão deixa duas pessoas mortas na BR-050, em Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira (14)

Colisão traseira foi no sentido Uberaba à Uberlândia, no Triângulo Mineiro

MICHELLE SOUZA

Na madrugada desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, uma colisão traseira envolvendo um ônibus de passageiros e um caminhão carregado com laranjas, deixou duas pessoas mortas e algumas feridas no km 106 da BR-050, próximo à praça de pedágio, no sentido Uberaba à Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

De acordo com testemunhas, o motorista e o auxiliar ficaram presos às ferragens, e não resistiram, morreram no local do acidente. Uma passageira, que viajava no andar superior do ônibus, chegou a ficar presa às ferragens pelas pernas, e a equipe de resgate precisou usar um desencarcerador para o socorro. No total, seis vítimas teriam sido socorridas para unidades de saúde de Uberlândia.

O Diário do Transporte tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus, para mais informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte