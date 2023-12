Ônibus gratuitos “Laranjinhas” deixam de circular em Itaboraí (RJ) nesta terça (12), após determinação judicial

Empresa Maravilha obteve liminar em segunda instância; prefeitura deve recorrer da decisão, que aponta ilegalidade e inconstitucionalidade dos termos do procedimento licitatório

ARTHUR FERRARI

A justiça do Rio de Janeiro concedeu nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, liminar que autoriza a empresa Maravilha a retirar temporariamente de circulação em Itaboraí (RJ) os ônibus gratuitos “Laranjinhas”, como são popularmente conhecidos.

A liminar expedida pelo TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) foi obtida pela operadora dos veículos Tarifa Zero após recorrer em segunda instância, já que no primeiro momento a justiça havia dado ganho de causa para a prefeitura, que através do prefeito Marcelo Delaroli, disse que vai recorrer.

Os ônibus “Laranjinhas” entraram em operação em 11 de novembro de 2023, com 14 veículos em teste circulando entre os bairros Reta-Velha São Joaquim e Manilha-Itambi. A proposta inicial era analisar a viabilidade do serviço para que fosse tentada uma expansão.

Na decisão da desembargadora Inês da Trindade Chaves de Melo, é cutada a “(…) ilegalidade e inconstitucionalidade dos termos do procedimento licitatório…”, o que embasa o pedido da Maravilha para a interrupção da operação dos veículos gratuitos.

Cabe à prefeitura recorrer.

