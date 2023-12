Governo de Goiás encaminha projeto de lei à Assembleia Legislativa pretendendo criar mecanismo de garantia pública para pagamento regular do subsídio estadual ao transporte coletivo

Repasse complementa valor total da tarifa, que não é repassado aos passageiros

ARTHUR FERRARI

Nesta terça-feira 12 de dezembro de 2023, o Governo de Goiás encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei visando criar um mecanismo de garantia pública para o pagamento regular do subsídio estadual destinado à complementação da tarifa do transporte coletivo. O controle desse subsídio será realizado através do Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Grande Goiânia (SIT-RMTC).

Segundo a proposta, em situações de inadimplência total ou parcial, os recursos poderão ser retirados de uma conta específica vinculada ao Tesouro Estadual. Esses recursos provêm de transferências realizadas pela União ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e são direcionados às empresas de transporte. A elaboração do projeto foi conduzida pela Subsecretaria de Políticas para Cidades e Transportes, vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGG).

Entre janeiro e outubro do ano em curso, o investimento total do SIT-RMTC foi de R$ 301.650.436,98, com um repasse mensal médio de R$ 30.165.043,69. O estado de Goiás destina mensalmente mais de R$ 12,4 milhões para a manutenção do sistema. A tarifa do transporte coletivo, que engloba o sistema único, incluindo o Eixo Anhanguera, está fixada em R$ 4,30 para os usuários, enquanto o valor do subsídio corresponde a R$ 3,2882.

Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), destaca que a mudança legal proposta visa criar um mecanismo de garantia pública baseado no direito de crédito do estado de Goiás. Isso assegurará o pagamento regular do complemento tarifário às concessionárias do SIT-RMTC.

Adriano enfatiza: “Estamos propondo uma reestruturação que corrigirá a participação dos municípios envolvidos na RMTC, garantindo o pagamento dos subsídios para as empresas que atuam no transporte coletivo da região metropolitana. Isso demonstra seriedade com o serviço e respeito ao usuário.”

Miguel Ângelo Pricinote, subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte, destaca as vantagens da mudança, enfatizando a estabilidade financeira para a manutenção do benefício à população. Ele ressalta que, caso o Estado enfrente dificuldades para pagar o subsídio, a conta garantia será acionada, permitindo às empresas obterem taxas de juros mais baixas e custos menores de capital para seus investimentos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte