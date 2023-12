VÍDEO: Protesto em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, desvia 12 linhas municipais de ônibus nesta terça (12)

Itinerários operam com alterações desde às 8h35

Um protesto do movimento sem terra na Avenida Morumbi, no Morumbi, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, do Governo do Estado de São Paulo, desvia 12 linhas municipais de ônibus desde às 8h35 desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, na Zona Oeste da capital paulista.

Confira as linhas desviadas e suas rotas alternativas

A SPTrans informa que 12 linhas de ônibus estão sendo desviadas em ambos os sentidos desde às 8h35 desta terça-feira (12), em razão de interferência na Avenida Morumbi, 4.500, Morumbi.

Linhas 647A/10 Valo Velho – Pinheiros, 647P/10 Cohab Adventista – Term. Pinheiros, 5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco, 5119/22 Term. João Dias – Lgo. São Francisco, 775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas, 775F/31 Jd. das Palmas – Pq. do Povo e 809J/10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi:

Desvio: Normal até a Praça Roberto Gomes Pedrosa, Av. Giovanni Gronchi, Av. Morumbi, prosseguindo normal.

Linhas 6291/10 Inocoop Campo Limpo – Term. Bandeira, 7040/10 Paraisópolis – Pinheiros e 8020/10 Butantã – Shop. Morumbi:

Desvio: Normal até a Av. Morumbi, Av. Pe. Lebret, Av. Jules Rimet, Pça. Roberto Gomes Pedrosa, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal pela Av. Morumbi.

Linhas 807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi e 8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi:

Desvio: Normal até a Rua Padre Lebret, Av. Morumbi, Rua Dom Paulo Pedrosa, Av. Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Rua Margarida Galvão, prosseguindo normal.

