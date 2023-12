Nunes decreta Política Municipal para a Pessoa com Deficiência e determina estudos para adaptar pontos de parada, estações e terminais de ônibus

Texto legal estabelece que outorga de exploração de serviço de táxi deverá reservar, no mínimo, 10% das vagas para condutores com deficiência

ALEXANDRE PELEGI

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou o Decreto nº 63.015 que estabelece a Política Municipal para a Pessoa com Deficiência.

Com a medida, o Município regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

O Decreto foi publicado nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, no Diário Oficial da Cidade.

Na área da mobilidade urbana o texto explicita que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, “por meio de identificação e de eliminação de obstáculos e barreiras de qualquer natureza”.

Ainda no setor de transporte, o decreto municipal determina uma série de mudanças para atender aos preceitos da Lei.

De acordo com o texto, estas mudanças ficarão sob responsabilidade das Secretarias de Mobilidade e Trânsito e Infraestrutura Urbana e Obras, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

Estão entre as medidas a obrigatoriedade de elaborar estudo técnico e plano de ação para a adaptação dos pontos de parada, estações e terminais de transporte coletivo de passageiros. Outra medida será a implantação de mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre nos semáforos instalados em vias públicas de grande circulação.

O decreto determina também que a prefeitura deverá implantar sistema acessível e disponível em plataforma online que reúna e ofereça informações sobre itinerário nos veículos de transporte coletivo, nos terminais e nas paradas dos corredores exclusivos.

No caso dos serviços de táxi, o decreto determina às frotas que exploram este serviço que reservem, no mínimo, 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.

As secretarias municipais deverão ainda elaborar e divulgar conteúdo de educação ambiental voltado à elucidação de questões inclusivas e de pertinência às necessidades da pessoa com deficiência na questão da mobilidade, bem como sobre comportamento e atitudes inclusivos no uso do sistema de transportes e seus equipamentos, de modo a alcançar tanto os usuários quanto os prestadores de serviço do sistema de transporte municipal.

Por fim, serão implantadas rotas para o deslocamento de pessoas com deficiência visual, objetivando tornar seguro o seu deslocamento em locais estratégicos da cidade, por meio de aplicação de sinalização tátil e visual de piso, rebaixamento de calçadas e sinalização sonora.

No caso de intervenção nas vias e nos espaços públicos municipais, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação de pedestres com atenção às condições de acessibilidade das pessoas com deficiência, durante e após sua execução.

No item do decreto referente à habilitação e inclusão profissional, o decreto determina que na outorga de exploração de serviço de táxi, serão reservados, no mínimo, 10% das vagas para condutores com deficiência.

Veja a íntegra do Decreto a seguir:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes