Linhas 19 e 20 do BRT Transoeste no Rio de Janeiro não realizam parada nas estações Embrapa e Mato Alto nesta terça (12)

Alterações seguem válidas até às 20h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Mobi-Rio informou na tarde desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, que a operação do sistema BRT no Rio de Janeiro passa por ajustes.

No Corredor Transoeste, entre 04h e 20h, as linhas 10 e 12 irão parar na estação Embrapa no sentido Alvorada, e no sentido Santa Cruz, na estação Mato Alto.

A concessionária ressalta que as linhas 19 e 20 não irão parar nas estações Embrapa e Mato Alto.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte