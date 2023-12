Estudo para licitação dos ônibus em Natal (RN) deve ficar pronto em março

Consultoria vai reforçar parte econômica, sistemas de gestão e arrecadação

MICHELLE SOUZA

Os relatórios dos serviços de assessoria, consultoria e suporte técnico para a licitação do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) de Natal, no Rio Grande do Norte, devem ser entregues à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), em março de 2024, pela ANTP – (Associação Nacional dos Transportes Públicos).

A entidade foi contratada no mês de novembro pelo custo de R$1,4 milhão. Em 2022, a mesma empresa produziu um plano de melhoria e diagnóstico da situação do sistema por R$ 526 mil.

O superintendente nacional da ANTP, Luiz Carlos Mantovani, conta que o serviço difere do que foi realizado no ano passado, quando, ao elaborar um diagnóstico, os estudos propuseram melhorias no serviço ofertado para a população em regiões que tinham perdido a oferta de transporte. “No contrato anterior já foi feito um diagnóstico, já foi feita uma uma interpretação de toda a rede, propostas para melhorias imediatas, então, a partir de agora não se faz mais diagnóstico, mas sim a coleta de dados visando a proposta de uma rede futura, o que vai ser feito agora serão dados complementares em função de alterações que possam ter ocorrido, ou alterações que o município queira fazer. É uma fase em que define a rede física e operacional, a rede de linhas, de itinerários, frequência, intervalo entre ônibus, a tipologia de ônibus que seria necessária para suprir a demanda”, ressalta.

Após ser quantificada do ponto de vista econômico, a rede física terá um custo operacional que deve ser indicado nos relatórios. Esse custo deve ser pago através da política tarifária que a STTU vai definir no contrato de licitação, ao mesmo tempo em que também deverá estar definida a tecnologia e o modelo do sistema de bilhetagem, que atualmente é operado pelo Seturn (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Natal).

Luiz Carlos Mantovani, superintendente nacional da ANTP, ainda disse que os gargalos gargalos já foram apresentados no contrato anterior com as condições operacionais daquele momento. “Agora estamos tratando a rede do ponto de vista da licitação com uma proposta para ser objeto de uma licitação. Diferente do trabalho anterior que era recomendação para melhoria do sistema vigente, é a discussão de uma rede para a licitação. Resulta em custos que serão quantificados e a partir disso se constrói a política tarifaria para remunerar os serviços contratados”, afirma.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte