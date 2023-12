Após 15 dias internado, motorista de ônibus que foi arremessado ao ser atingido por caminhão, em Santos (SP), recebe alta médica

Homem sofreu traumatismo craniano, teve costelas quebradas e o pulmão perfurado

MICHELLE SOUZA

O acidente aconteceu no dia 26 de novembro de 2023, em frente ao Terminal de Passageiros Marítimos Giusfredo Santini, em Santos, no litoral Paulista. O motorista de ônibus Idney Nerys Menino, de 49 anos, ficou gravemente ferido ao ser arremessado do veículo após ser atingido por um caminhão.

Após 15 dias internado, sendo nove deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Idney teve alta médica no domingo (10). Ele sofreu traumatismo craniano, teve três costelas quebradas e o pulmão perfurado.

O acidente foi O motorista seguirá o tratamento em casa, com sessões de fisioterapia, acompanhamento com neurologista e repouso.

O Diário do Transporte divulgou o acidente, no dia 26, relembre:

Michelle Souza, para o Diário do Transporte