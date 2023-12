VÍDEO: Veículo de passeio e dois ônibus da Viação Bragança se envolvem em acidente na Rodovia Fernão Dias, em Atibaia, nesta segunda (11)

Colisão aconteceu no Km 38 e deixou uma pessoa ferida

GUILHERME STRABELLI

Um acidente envolvendo dois ônibus da Viação Bragança e um veículo de passeio deixou um ferido leve na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, no Km 38 da via, no sentido Belo Horizonte.

O carro acabou engavetado entre os dois ônibus, sendo completamente danificado. Apesar da gravidade do acidente, não houve mais feridos.

Os ônibus envolvidos, de prefixo 18.036 e 19.041, tratam-se de dois Marcopolo Paradiso 1200 G7 com chassi Scania K360IB 4×2.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa foi interditada pelas autoridades após o acidente.

No sentido norte, o episódio gerou uma fila de 3 quilômetros. Já no Sul, o congestionamento causado por curiosos é de 1,5 quilômetros.

Confira um vídeo:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte