Trens urbanos do Rio de Janeiro não circulam no trecho entre Gramacho e Saracuruna nesta segunda (11), após furto de cabos do sistema

Extensão Guapimirim também é afetada

ARTHUR FERRARI

Os passageiros dos trens urbanos do Rio de Janeiro, operados pela SuperVia, encontram dificuldades no início desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023.

De acordo com a operadora do sistema, um furto de cabos do sistema afeta a operação entre as estações Gramacho e Saracuruna desde às 4h40. A circulação de trens está suspensa no trecho.

Os passageiros devem ficar atentos, pois a extensão Guapimirim também é afetada.

O Diário do Transporte segue acompanhando a operação e atualiza as informações.

ATUALIZAÇÃO:

“A circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho x Saracuruna encontra-se normalizada. A extensão Guapimirim permanece suspensa.”, informou a SuperVia por meio das redes sociais às 6h17.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte