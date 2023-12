Passageiros do BRT do Rio de Janeiro enfrentam longas filas para o embarque no corredor Transoeste nesta segunda (11), após entrega de obras

Prefeitura admite falha no planejamento; 59 quilômetros da faixa exclusivo para ônibus foram revitalizados

ARTHUR FERRARI

Os passageiros do corredor Transoeste do BRT do Rio de Janeiro enfrentam dificuldades para o embarque na manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, na Estação mato Alto.

O local, que fica em Guaratiba, um dos mais movimentados de todo o sistema BRT na cidade, apresenta mais de uma hora de espera para o acesso aos ônibus.

O caos é registrado após a entrega das obras de revitalização do corredor, que contou com a revitalização de 50 quilômetros de pista exclusiva. O prefeito Eduardo Paes admitiu falha de planejamento por parte da prefeitura, e pediu desculpas em entrevista no programa Bom dia Rio, da TV Globo.

“Certamente o nosso time errou no planejamento nessa manhã de hoje, não tem jeito.” disse Paes.

A Estação Mato Alto, atingida por um incêndio ainda em 2022, passa por reformas desde então. No local há uma estrutura provisória atendendo os passageiros.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte