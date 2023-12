Ônibus natalinos já circulam em Porto Velho (RO) desde 5 de dezembro

Veículos decorados com iluminação e adesivos temáticos seguirão em circulação até 6 de janeiro

GUILHERME STRABELLI

Os ônibus da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, já entraram no espírito natalino. Ao todo, 10 ônibus decorados com iluminação de LED e adesivos comemorativos temáticos nos vidros estão circulando desde o dia 5 de dezembro.

Os veículos seguirão em circulação até o dia 6 de janeiro de 2023. Além disso, também foram instaladas iluminações temáticas no Parque da Cidade e Prédio do Relógio.

“A ideia é propagar a luz do Natal e o espírito natalino, com sentimentos de paz, alegria e amor. Esses ônibus estão iluminando o trajeto por onde passam, propagando a alegria dessa época festiva que relembra o nascimento do menino Jesus”, afirmou Anderson Pereira, titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte