Novos veículos da frota do transporte público de Palmas (TO) começam a circular nesta segunda (11)

Ônibus têm capacidade para transportar 44 passageiros sentados e outros 30 em pé

GUILHERME STRABELLI

Os novos veículos da frota do transporte público da cidade de Palmas, no Tocantins, começaram a operar nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023.

Segundo a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), os ônibus estão sendo inseridos no sitema de forma gradativa, para atender às necessidades dos itinerários e proporcionar maior eficiência aos serviços utilizados pela população.

A entrega dos 30 veículos de locação foi feita na última sexta-feira, 8 de dezembro, com a participação da prefeita Cinthia Ribeiro. A aquisição segue as diretrizes da regência de execução das despesas públicas e nas condições previstas no contrato firmado com a empresa Atlântico Transportes Ltda, com custo mensal de R$ 1,5 milhão

Segundo a prefeitura, os ônibus tem capacidade para transportar 44 passageiros sentados e outros 30 em pé e está equipado com ar-condicionado, suspensão pneumática, sistema de monitoramento e seguro para terceiros.

O presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Barros, afirma que o reforço da frota é parte do plano da gestão municipal para modernizar o sistema.

“As melhorias que estão sendo propostas visam reduzir a superlotação dos veículos, e, consequentemente, diminuir o tempo de espera, com mais acessibilidade e conforto aos usuários. Estamos na expectativa também da chegada de outros 40 veículos nos próximos dias, de um total de 100 ônibus previsto no edital de contratação”, disse Eliezer.

