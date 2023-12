Incêndio atinge garagem da empresa São Salvador em Campos dos Goytacazes (RJ) e 21 ônibus são destruídos; operação no transporte coletivo deve ser afetada

Garagem fica localizada no Parque Presidente Vargas, em Guarus; não houve feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na madrugada do último sábado, 09 de dezembro de 2023, a garagem da empresa São Salvador, no Parque Presidente Vargas, em Guarus, no município de Campos dos Goytacazes (RJ), foi atingida por um incêndio e teve 21 ônibus destruídos, além de outros dois coletivos com menores avarias; não houve feridos no incêndio.

De acordo com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), o atendimento no centro da cidade poderá ser prejudicado e a empresa busca formas de substituir os veículos danificados.

O IMTT informou que de um total de 39 ônibus da São Salvador, 13 ônibus que fazem atendimento em localidades como Lagoa de Cima, Rio Preto e Imbé não foram atingidos pois ficam estacionados nas localidades para iniciarem as operações do dia, o que irá garantir o atendimento.

As causas do incêndio seguem sob investigação das autoridades locais.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte