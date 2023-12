Corrida de rua na Zona Norte de SP provoca desvio de 19 linhas de ônibus neste domingo (10)

Alterações nos itinerários valem das 5h às 10h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 10 de dezembro de 2023, das 5h até 10h, em virtude da realização da “56ª Prova do Pedestrianismo Sargento Gonzaguinha 2023.”, 19 linhas terão seus itinerários alterados na região da Zona Norte da cidade.

Confira as mudanças:

1156/10 Vila Sabrina – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. Morvan Dias de Figueiredo, Rua Moysés Roysen, Rua Palméia, Rua Cel. Antonio de Carvalho, Av. Cruzeiro do Sul, Pte. Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Luís Pacheco, Avenida do Estado, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Pça. Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Zaki Narchi, Av. Otto Baumgart, Rua José B. Pinto, Rua Dona Sta. Veloso, Rua Sto. Basileu, Rua dos Machados, Pte. Vila Guilherme, acesso, Av. Pres Castelo Branco, Av. Cdssa. Elizabeth Robiano, alça de acesso, Ponte Pres. Jânio Quadros, Av. Guilherme Cotching, prosseguindo normal.

178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Ponte das Bandeiras, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ribeiro de Lima, Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Padre Ildefonso, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Ezequiel Freire.

2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Avenida do Estado, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Padre Ildefonso, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Leite de Morais, Terminal Santana.

2105/10 Jd. Filhos da Terra – Lgo. da Concórdia

Ida: sem alteração.

Volta: Lgo. da Concórdia, Rua Miller, Rua João Teodoro, Avenida dos Estados, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Padre Ildefonso, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Dr. Zuquim, prosseguindo normal até a Rua Dr. Carlos de Souza Anhumas.

118C/10 Jd. Pery Alto – Terminal Amaral Gurgel

Ida: normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Alferes de Magalhães, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campos de Bagatelle, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal.

174M/10 Vila Sabrina – Museu do Ipiranga

Ida: sem alteração

Volta: normal até a Av. do Estado, Av. Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, prosseguindo normal.

2010/10 Pq. Edu Chaves – Shop. D (Circular).

Sentido Único: normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Odylio Denys, Rua Voluntário da Pátria, Rua Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal.

2033/10 Vila Sabrina – Shop. D

Sentido Único: normal até Avenida Moisés Roysen, Praça Mashiach Now, Avenida Zaki Narchi, Avenida Otto Baumgart, Rua José Bernardo Pinto, Avenida Guilherme, prosseguindo normal.

1743/10 Jd. Pery Alto – Shop. D (Circular).

Sentido Único: Rua Ministro Lins de Barros, Av. Massao Watanabe, prosseguindo normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odílio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Rua PE. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Conselheiro Saraiva, Rua Amaral Gama, prosseguindo normal até a Rua Ministro Lins de Barros.

971A/10 Jardim Primavera – Shop. D (Circular).

Sentido Único: Rua Vicente Soares da Costa, Av. Eulina, prosseguindo normal até a Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odílio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Rua PE. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul, retorno, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Racionalismo Cristão, Rua Alfredo Pujol, Rua Leão XIII, prosseguindo normal até a Rua Eulina, Rua Vicente Soares da Costa.

271C/10 Pq. Vila Maria – Terminal Princ. Isabel

Sentido Único: Prosseguindo normal até Av. Cruzeiro do Sul, Rua Alfredo Guedes, Rua Voluntários da Pátria, Rua Paineira do Campo, Pça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Pte. das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, prosseguindo normal até a Rua Ribeiro de Lima, Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Pte das Bandeiras, Av. Santos Dumont, Pça.Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Alferes de Magalhães, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal até a Rua Walter Ribeiro Novaes.

278A/10 Metrô Santana – Penha

Ida: Rua Ezequiel Freire, Rua Leite de Morais, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Mal Odilio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida Zaki Narchi, Avenida Otto Baumgart, Rua José Bernardo Pinto, Rua Dona Santa Veloso, Rua João Ventura Batista, Avenida Joaquina Ramalho, Praça Stélio Machado Loureiro, Rua dos Machados, Ponte da Vila Guilherme, Alça de Acesso e Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Ariston de Azevedo, prosseguindo normal.

Volta: Praça Francisco da Gama, prosseguindo normal até a Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Rua Moysés Roysen, Rua Palméia, Rua Cel. Antonio de Carvalho, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Ezequiel Freire.

9717/10 Jd. Almanara – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Antônio Nascimento Moura, Av. Brás Leme, Rua Darzan, Rua Dr. Zuquim, Rua Leite de Morais e Rua Ezequiel Freire. Volta: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Rua Aviador Gil Guilherme, Av. Santos Dumont, Av. Brás Leme, Rua Marambaia, prosseguindo normal.

Volta: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Rua Aviador Gil Guilherme, Av. Santos Dumont, Av. Brás Leme, Rua Marambaia, prosseguindo normal.

1702/10 Jova Rural – Tietê

Ida: sem alteração

Volta: Rua Vitor Airosa, Rua Tapajós, Av do Estado, Av, Santos Dumont, Pça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, prosseguindo normal até a Pça. da Felicidade.

172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. do Estado, Av. Santos Dumont, Pça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, prosseguindo normal até Av. Cabuçu.

179X/10 Jd. Fontalis – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração

Volta: Rua Solon, prosseguindo normal até Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Pça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, prosseguindo normal até Rua Alfazema.

1177/10 Term. A. E. Carvalho – Luz

Ida: Term. A. E. Carvalho, prosseguindo normal até a Av. Morvan Dias de Figueiredo, Av. Moysés Roysen, Rua Palmeira, Rua Cel. Antonio de Carvalho, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Pça. Campo de Bagatelle, prosseguindo normal.

Volta: Rua Mauá, prosseguindo normal até a Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Zaki Narchi, Av. Otto Baumgart, Rua José B. Pinto, Rua Dona Santa Veloso, Rua Sto. Basileu, Rua dos Machados, Pte. Da Vila Guilherme, alça de acesso e Av. Pres. Castelo Branco, Av. Cdssa. Elizabeth Robiano, prosseguindo normal.

1178/10 São Miguel – Praça do Correio

Ida: normal até a Av. Morvan Dias de Figueiredo, Av. Moysés Roysen, Rua Palméia, Rua Cel. Antonio de Carvalho, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Pça. Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Santos Dumont, Pça. Campo de Bagatelle, Rua Paineiras do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Zaki Narchi, Av. Otto Baumgart, Rua José Bernardo Pinto, Rua Dona Sta. Veloso, Rua Santo Basileu, Rua dos Machados, Pte. da Vila Guilherme, alça de acesso, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Cdssa. Elizabeth Robiano, prosseguindo normal até a Rua Moacir Dantas Itapicuru.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte