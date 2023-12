Usuários do transporte coletivo de Campinas (SP) terão mais ônibus durante o mês de dezembro

Veículos extras serão colocados em seis terminais

MICHELLE SOUZA

A partir deste domingo, 10 de dezembro de 2023, usuários do transporte coletivo de Campinas (SP), terão ônibus extras para circular pela cidade. A Emdec, empresa responsável pela gestão do trânsito, determinou às empresas que operam o transporte público que coloquem a frota reserva em seis terminais até o dia 24, para atender a um eventual aumento no fluxo de passageiros por conta das compras de Natal.

Os ônibus vão circular pelos terminais Barão Geraldo, BRT Mercado, Campo Grande, Central, Satélite Íris e Ouro Verde, nos dias 10 e 17 de dezembro, nos períodos entre os dias 11 e 15 de dezembro, 18 e 23 de dezembro e na véspera de Natal, 24 de dezembro.

De acordo com a Emdec, os ônibus extras serão ativados nos períodos de maior demanda, alinhado com o horário estentido do comércio adotado pela Asic (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

Já a linha 125 (Terminal Ouro Verde / Shopping Iguatemi) terá uma viagem adicional, às 22h15, partindo do centro de compras, para atender ao horário excepcional adotado pelo Shopping Iguatemi neste domingo (10).

Michelle Souza, para o Diário de Transporte