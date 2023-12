Terminal Gentileza, no Rio de Janeiro, vai integrar BRT Transbrasil, ônibus municipais e linhas de VLT

Projeto teve investimento de R$ 250 milhões; operações começam em janeiro

MICHELLE SOUZA

O Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que integrará três diferentes modais de transporte: o BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT, que teve o trilho estendido em 700 metros até a área do novo terminal, deve estar em operação a partir do mês que vem. As obras atingiram 95% de avanço. O investimento do município para a implementação do projeto é de R$ 250 milhões e a estimativa é que mais de 130 mil pessoas passem pelo TIG todos os dias.

Um novo trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Francisco Bicalho foi aberto ao tráfego, no dia 2. Com a liberação da via, os veículos que saem da Avenida Brasil, na altura do Caju, agora podem seguir em direção ao Centro, Tijuca e ao Túnel Rebouças sem necessidade de transitar pelo Viaduto do Gasômetro. Nos primeiros dias úteis de funcionamento do novo trecho, houve uma redução do volume de veículos no Gasômetro em torno de 9%, gerando consequentemente uma redução do tempo de viagem de aproximadamente 12%.

Conhecido pelas frases que eternizou nas colunas dos viadutos do Gasômetro e da Perimetral, o nome e o projeto do terminal fazem referência a José Datrino, o Profeta Gentileza. A inscrição mais lembrada é a frase “Gentileza gera Gentileza” que hoje estampa camisetas e vários objetos, e também estará nas paredes do TIG.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte