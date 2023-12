SuperVia suspende circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, neste domingo (9), no Rio

Suspenção acontece por causa de manutenções na via e rede aérea

MICHELLE SOUZA

Pelas redes sociais, a SuperVia, concessionária que administra o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou que neste domingo, 10 de dezembro de 2023, a operação dos trens sofrerá algumas alterações.

Durante toda a operação comercial, serão realizadas manutenções na via e na rede aérea e portanto, não haverá circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim.

O Diário do Transporte vai acompanhar os trabalhos e assim que a circulação for normalizada, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte