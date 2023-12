Prefeitura de Salvador define quantidade de ônibus elétricos e a diesel que vai comprar com empréstimos internacionais e nacionais

Como havia mostrado o Diário do Transporte, Câmara Municipal aprovou captação de R$ 862 milhões

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Salvador divulgou nesta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, a quantidade de ônibus elétricos e a diesel que deve comprar por meio de empréstimos nacionais e internacionais.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, a Câmara Municipal aprovou captação de R$ 862 milhões para diferentes aplicações.

ÔNIBUS ELÉTRICOS:

Segundo a administração municipal, está nos planos a aquisição de mais 120 coletivos movidos à eletricidade para o sistema BRT (Bus Rapid Transit).

Já estava no planejamento da prefeitura a compra de 50 ônibus movidos à eletricidade. Com a captação de US$ 75 milhões, ou aproximadamente, R$ 375 milhões, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), serão possíveis os outros 120 veículos, totalizando 170 ônibus elétricos.

Segundo a prefeitura, será a maior frota de ônibus elétricos de um BRT no Brasil.

Com a compra, 70% da quantidade de veículos do BRT serão movidos à eletricidade.

Já existem oito ônibus movidos à eletricidade em operação na capital.

A prefeitura ainda diz que não haverá problemas de fornecimento de rede elétrica com o aumento da frota previsto porque têm ocorrido investimentos em infraestrutura, como a estação de eletrocarga ao lado da Estação Rodoviária do BRT, com capacidade de carregar até 20 ônibus simultaneamente.

ÔNIBUS A DIESEL:

Já em relação aos ônibus a diesel, por meio de um empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões, a prefeitura prevê a compra de 180 coletivos com o atual padrão de restrição de poluentes Euro 6, que pode reduzir em média em 75% as emissões em relação à tecnologia anterior Euro 5.

Segundo a prefeitura, se for levada em consideração a compra de mais 130 ônibus 0 km prevista pelas empresas privadas concessionárias do sistema, a expectativa é que Salvador termine o ano de 2024 com 50% da frota do sistema convencional com ar-condicionado.

Ainda de acordo com a gestão municipal, desde 2019, já foram entregues 502 novos ônibus, todos com ar-condicionado, o que representa uma renovação de aproximadamente 35% dos coletivos que atuam nas linhas comuns.

