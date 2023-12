ViaMobilidade recebe oitavo novo trem Alstom série 8900 para operação nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo (SP)

Composição já está no Pátio Presidente Altino e encontra-se em fase de preparação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, a ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo (SP), informou a chegada do oitavo novo trem no Pátio Presidente Altino.

Já equipado com a identidade visual da companhia brasileira, o trem de prefixo A08 encontra-se em fase de preparação, assim como o A07. As composições A05 e A06 passam por testes no momento, enquanto A01, A02, A03 e A04 circulam normalmente.

O veículo da fabricante Alstom é produzido com aço inoxidável, que resulta em uma durabilidade de mais de 40 anos. Possui janelas e portas mais amplas, ar-condicionado, salão contínuo, espaços reservados para pessoas com deficiência, assentos com sinalização de uso preferencial, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, câmeras retrovisores, além de detectores e extintores de incêndio.

A aquisição dos novos trens da série 8900 integram um investimento de R$ 4 bilhões para os três primeiros anos de concessão, em um contrato válido por 30 anos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte