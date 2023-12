TJ de Minas Gerais desobriga empresa Mocbus de cumprir exigências da concessão do transporte coletivo de Montes Claros (MG)

Decisão cita o acúmulo de dívidas e prejuízos da concessionária, que fica desobrigada do pagamento da outorga e da aquisição de novos ônibus, dentre outras despesas; reajuste da tarifa, no entanto, não foi determinada

ALEXANDRE PELEGI

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou em caráter liminar que a Mocbus, concessionária do transporte coletivo de Montes Claros (MG), está livre de cumprir os encargos contratuais determinados pela concessão do sistema de ônibus municipais. Isso implica que como a empresa poderá suspender o pagamento de outorga, a aquisição de novos ônibus, a exigência de manutenção de frota com idade média de 05 anos, bem como implantação e manutenção de abrigos.

A decisão vale até que sejam analisados os requerimentos administrativos apresentados à prefeitura.

A decisão foi aprovada pela turma de Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível do Tribunal – Des. Márcio Idalmo Santos Miranda e Des. Manoel dos Reis Morais, que acompanharam o voto do relator.

O relator do Agravo de Instrumento interposto pela Mocbus, Desembargador Armando Freire, observa em seu voto que os recursos anteriores nãp obtiveram sucesso porque tinham como objetivo principal o alcance do equilíbrio econômico-financeiro. Para Freire, isso “inegavelmente demanda ampla dilação probatória, que envolve a elaboração de pareceres técnicos para que sejam levantados e apurados aspectos como encargos, despesas, investimentos, remuneração, eventuais déficits, fluxo de usuários etc, tudo sob a luz do contraditório e da ampla defesa”.

No novo recurso, entretanto, o Desembargador avaliou que, a despeito de envolver a mesma situação (e a sua inerente complexidade), este “apresenta pleito diverso, qual seja, a suspensão dos encargos contratuais impostos ao consórcio de concessionárias, ao menos até que seja analisado o requerimento administrativo que vem sendo reiteradamente apresentado ao ente público municipal, de modo a ser avaliada a real situação da concessão do transporte urbano coletivo local”.

Armando Freire ressalta que a concessionária apresentou ao poder público municipal requerimentos com proposições diversas acerca do almejado reequilíbrio contratual, “passando por indagações que vão desde a outorga a ser paga semestralmente ao município, até a revisão da tarifa, a redução da quilometragem rodada, a renegociação das exigências referentes à idade da frota e sua especificação, sendo que a reclamação principal da concessionária perpassa pela ausência de resposta do ente público quanto a estes questionamentos”.

Diante do quadro, o desembargador se diz convencido da plausibilidade da solicitação da Mocbus, diante do acúmulo de dívidas e prejuízos assumidos pela concessionária, aliado à omissão do Município de Montes Claros na análise dos requerimentos administrativos apresentados.

No entanto, o relator não concedeu a liminar referente ao reajuste da tarifa. Apesar de reconhecer que o contrato determina que o valor da tarifa básica será reajustado anualmente, tendo como data-base o dia 29 de dezembro de cada ano, “não vejo como ignorar a necessidade de maior instrução probatória a fim de que seja possível chegar a um valor que atenda minimamente as partes, levando em consideração cada uma das pretensões e interesses que levaram à realização do contrato”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes