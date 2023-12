TCE julga irregular contrato do BRT de São José dos Campos (SP)

Corte julgou que licitação foi irregular por dispensa de licitação

PAULO REDA

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) considerou irregular o contrato firmado em 2015 pela Prefeitura de São José dos Campos (SP) com a Fusp (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo) para elaboração do projeto do BRT.

Na decisão, a Segunda Câmara do TCE apontou que a dispensa de licitação foi irregular, que o valor do contrato não foi justificado e que houve irregularidade na execução do serviço. A decisão será encaminhada ao Ministério Público, que já investiga o caso desde 2016, e também à Câmara de São José.

Pelo contrato firmado sem licitação em abril de 2015, a Fusp receberia R$ 12,225 milhões da Prefeitura. Segundo a decisão do TCE, o objeto do contrato – elaboração de projeto básico voltado à implantação do BRT – não está entre as hipóteses previstas na legislação para a dispensa de licitação.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte