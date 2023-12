Metrô e CPTM estendem horário de funcionamento nas madrugadas entre este sábado (09) e segunda (11), atendendo público do Festival Cena2k23

Embarque será possível até às 2h na estação Corinthians-Itaquera, que atende as linhas 3-Vermelha e 11-Coral; todas as integrações e estações devem funcionar, mas apenas para desembarque

GUILHERME STRABELLI

O Metrô (Metropolitano SP) e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irão estender o horário de funcionamento na madrugada de sábado, 9 de dezembro de 2023, para domingo, 10 de dezembro.

A alteração visa atender ao público que irá para o Festival Cena 2k23, que acontecerá neste sábado na Neo Química Arena, em Itaquera.

A estação Corinthians Itaquera, que atende as linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM ficará aberta para embarque até as 2h. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas para desembarque.

As transferências entre as linhas do sistema também estão garantidas pelas operadoras do transporte público. Tanto a CPTM quanto o Metrô irão monitorar o sistema e terão trens reservas para atender eventuais demandas extras.

Programação na Linha 15-Prata

Neste sábado, a Linha 15-Prata terá todas as estações fechadas para o público das 4h40 às 13h para realização de manutenção programada. Para atender aos passageiros, serão disponibilizados ônibus articulados do sistema Paese entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Obras na Linha 3-Vermelha

No domingo, a Linha 3-Vermelha terá alteração na operação para a continuidade das obras de implantação das portas de plataformas na estação Penha-Lojas Besni. Para garantir a segurança da atividade, apenas uma das plataformas terá circulação de trens, enquanto a outra será interditada.

Com isso, os trens circularão com maior intervalo e velocidade reduzida em toda a extensão da Linha 3-Vermelha até às 23h.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte