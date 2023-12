VÍDEO: Santos é rebaixado no Campeonato Brasileiro e torcedores revoltados incendeiam ônibus e outros veículos na noite de quarta (06)

Time caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro após perder para o Fortaleza em casa, na Vila Belmiro

ARTHUR FERRARI

Revoltados com o rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro, torcedores atacaram e incendiaram ônibus na cidade do Litoral Sul de São Paulo na noite desta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023.

Foram deprrdados seis coletivos, seis veículos de passeio e uma ambulância. A partida terminou em 2 a 1 para o Fortaleza, o que deixou o Santos em 17° lugar no campeonato, automaticamente sendo rebaixado.

A Polícia chegou a utilizar bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo contra os vândalos, que também destruiram placas, lixeiras e atacaram residências na região da Vila Belmiro.

Não há informações sobre feridos.

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte