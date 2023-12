Número de passageiros transportados pelo BRT do Rio de Janeiro (RJ) cresce de 150 mil para 360 mil desde a implantação do serviço

Durante o período também foram reformadas 120 estações

PAULO REDA

Em dezembro de 2022, os primeiros ônibus amarelinhos começavam a rodar nas pistas exclusivas do BRT. Em um ano, a chegada dos novos veículos para a requalificação do Sistema BRT, iniciada em 2021, apresenta reflexos positivos, como o aumento no número de passageiros transportados diariamente. Quando a Prefeitura assumiu o sistema, em 2021, a média diária era de 150 mil. Hoje, está em cerca de 360 mil (pagantes + gratuidade).

No dia 16 de dezembro de 2022, a Prefeitura entregou os primeiros 48 ônibus amarelinhos para circular no corredor Transolímpica. Com mais ônibus rodando, foi percebida a redução nos intervalos das linhas. A queda foi de até 42% no horário de pico – passando de 12 minutos para sete de espera. Após a chegada da nova frota, a média de passageiros transportados em dia útil passou de 24 mil (pagantes + gratuidades) para cerca de 47 mil atualmente.

Em março deste ano, foi a vez do Transcarioca ter 100% da frota renovada. O corredor recebeu 110 novos carros, entre articulados e ônibus tipo padron. A média dos intervalos diminuiu mais de 50% nos horários de pico. Já a média diária de passageiros (pagantes + gratuidades) passou de 80 mil para 123 mil atualmente.

A requalificação do sistema significou para os seus usuários menos tempo de espera, mais rapidez para chegar ao destino, mais conforto no deslocamento e mais qualidade de vida.

Requalificação do Sistema BRT

No final de 2016, havia cerca de 400 articulados circulando nos três corredores: Transcarioca, Transolímpica e Transoeste. No início da atual gestão, em março de 2021, apenas 120 estavam em condições de rodar, sendo que a maioria em estado extremamente precário. Em março de 2021, o município fez a intervenção no sistema e iniciou a implementação de medidas para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Houve aumento da oferta de articulados e foram criadas linhas eventuais, batizadas de “Diretão”.

A Prefeitura comprou no ano passado novos ônibus para os corredores Transolímpica, Transcarioca e Transoeste. O corredor Transbrasil, previsto para ser inaugurado em janeiro, também receberá os amarelinhos.

Reforma das estações do BRT

A Prefeitura, por meio da Mobi-Rio, já reformou 120 estações do Sistema BRT. Entre as melhorias realizadas estão substituição de painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; alarmes luminosos e sonoros das portas, indicando a abertura e o fechamento, e trava automática das portas. Entre os serviços executados estão ainda pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual e reforço na iluminação.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte