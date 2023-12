Dois ônibus da Viação Pirajuçara batem em Embu das Artes e deixam feridos na manhã desta quinta (07)

Bombeiros e SAMU tiveram de socorrer as vítimas

ADAMO BAZANI

Dois ônibus da Viação Pirajuçara, que integram o sistema de linhas intermunicipais da Grande São Paulo, bateram na manhã desta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023.

O acidente ocorreu na Av. Rotary, em Embu das Artes, sentido centro de Taboão da Serra.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas, das quais duas foram socorridas pelos Bombeiros e outras duas pelo SAMU.

A via, quase na chegada de Taboão da Serra, foi parcialmente bloqueada.

Um ônibus estava em linha e outro estava sendo recolhido para a garagem.

As causas do acidente serão apuradas.

Nota da EMTU:

“Um ônibus que operava a linha 347 se envolveu em uma colisão com outro ônibus intermunicipal reservado, sem serviço, por volta das 6h15 na Av. Rotary. Segundo informações iniciais da Viação Pirajuçara, que opera a linha, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de quatro passageiros com escoriações. A EMTU lamenta o ocorrido e apura as circunstâncias do acidente junto à empresa.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes