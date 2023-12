CPTM assina contrato para receber novo empreendimento comercial na Estação Brás

Vencedora de licitação terá até 60 meses para construir empreendimento em área que abrange antigas plataformas e estacionamento da estação

GUILHERME STRABELLI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) assinou um contrato com a empresa RZK para receber um novo empreendimento comercial na Estação Brás.

A estação atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira, sendo a mais movimentada entre as 57 do sistema.

Com a assinatura do contrato, a empresa vencedora da licitação terá até 60 meses (cinco anos) pra construir o empreendimento e outros 360 meses (30 anos) para exploração comercial. A construção precisa ser aprovada pela CPTM.

A área concedida compreende antigas plataformas e uma parte do estacionamento voltada para colaboradores e veículos oficiais.

Com o empreendimento, a CPTM espera conseguir uma melhor exploração comercial da estação. O valor da remuneração estimado para a Companhia é de R$ 190.376.917,67, compreendendo uma outorga inicial de R$ 564.916,67, além de remunerações mensais pelo período de 360 meses.

“A assinatura deste contrato reforça o potencial da CPTM em gerar grandes receitas não-tarifárias. Isso significa que o nosso passageiro será beneficiado duas vezes: pela possibilidade de aumento nos investimentos da companhia para o seu conforto e segurança e por uma oferta ainda maior de produtos e serviços em um local de fácil acesso”, afirma José Marcos Miziara Filho, Diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM.

“Estamos entusiasmados com a oportunidade de contribuir para a transformação da infraestrutura de transporte da CPTM, criando ambientes dinâmicos que atendam às necessidades dos passageiros e impulsionando o desenvolvimento da região. Investir na modernização das nossas estações é fundamental para oferecer uma experiência mais completa e conveniente aos passageiros”, completa Pedro Moro, presidente da CPTM.

A Companhia também assinou contrato com a empresa RZK para o Projeto Global Varejo, que visa a concessão de áreas disponíveis nas suas estações para a exploração comercial. O contrato abrange a implantação, administração e manutenção de espaços nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Ao todo, foram concedidos mais de 42 mil metros quadrados de espaços que poderão ser convertidos em áreas comerciais

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte