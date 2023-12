Petrópolis (RJ) cobra Ministério Público Criminal e Polícia Civil para que incêndios a ônibus na cidade sejam rigorosamente investigados

Mais um coletivo foi incendiado de forma criminosa na madrugada desta terça (05)

ARTHUR FERRARI

A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mais uma vez foi sacudida por um incidente grave envolvendo incêndio em ônibus. Na madrugada desta terça-feira, 05 de dezembro de 2023, um coletivo foi alvo de chamas no bairro Siméria, marcando o segundo evento desse tipo em menos de dez dias. Outro caso mais recente ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha, também atingindo um veículo da mesma empresa, a Petro Ita.

A série de coincidências alarmantes levanta questionamentos sobre a natureza desses eventos, ambos ocorrendo durante a madrugada e mirando os veículos da mesma empresa. Esses incidentes ocorrem num contexto delicado, aproximadamente sete meses após um incêndio de grande escala que devastou mais de 70 ônibus nas garagens da Petro Ita e da Viação Cascatinha, empresas que juntas atendem a 40% do município.

O prefeito Rubens Bomtempo expressou sua preocupação com a situação. “Há quase sete meses ocorreu o incêndio criminoso, conforme laudos do Corpo de Bombeiros e da CPTrans, e até agora não tivemos acesso ao laudo da Policia Civil. Queremos que os responsáveis sejam identificados e punidos. Queremos e exigimos respostas dos órgãos de segurança”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Thiago Damasceno, presidente da CPTrans, também destacou a estranheza diante desses eventos recorrentes: “Em menos de uma semana, foram dois ônibus da mesma empresa incendiado em circunstâncias muito parecidas. E tudo isso meses depois de um grande incêndio que destruiu mais de 70 ônibus. Isso precisa ser investigado e com rigor”, diz Damasceno.

Bomtempo não hesitou em associar esses episódios à possibilidade de gerar caos no transporte público, especialmente após esforços de reestruturação, incluindo a renovação gradativa da frota, comprometida pelo grande incêndio em maio.

Além da solicitação de uma apuração minuciosa, a Prefeitura anunciou a licitação das linhas operadas pela Viação Cascatinha. O prefeito reforçou a urgência desse processo, salientando a espera de dois anos por um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado.

O prefeito Bomtempo ainda enfatizou que “Desde o primeiro dia do nosso governo, cobramos das empresas a renovação da frota e a garantia da qualidade e segurança, tanto para os passageiros quanto para os rodoviários.”

Diante das más condições de algumas linhas de transporte, a Prefeitura já havia tomado medidas, como a substituição de linhas da empresa Cascatinha pela viação Cidade das Hortênsias na região do Carangola em julho de 2022.

Vale lembrar que recentemente, em novembro deste ano, iniciou-se a intervenção na linha 464 – Nelson Roncoroni via Eugênio Werneck, no Morin, após um grave acidente. O atendimento está temporariamente sendo realizado por vans da Petro Ita até que a empresa apresente veículos seguros para a operação na região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte